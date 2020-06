Tomczyk: Nie zbieraliśmy podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego

W środę przed południem marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła oświadczenie, w którym poinformowała, że wyznacza datę wyborów prezydenckich na niedzielę 28 czerwca. Sztab Rafała Trzaskowskiego ma czas do 10 czerwca na zebranie podpisów.

– Siedem dni na zebranie podpisów to bardzo mało. Realnie potrzebujemy 150 tysięcy podpisów. Wiemy, że żyjemy w trudnych czasach, jest ciągle czas epidemii. Dlatego będziemy zwracać się do wszystkich z prośbą o pomoc – powiedział w rozmowie z TVN24 Cezary Tomczyk.

Pytany o zapowiedź zmian we wzorze kart do zbierania podpisów i o to, czy do tej pory Koalicja Obywatelska zbierała jakieś podpisy pod kandydaturą Trzaskowskiego, Tomczyk zaprzeczył.

– Nie, nie zbieraliśmy podpisów pod kandydaturą, natomiast wzór listy jest określony uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej i ta lista trafiła już wcześniej do ludzi, dlatego że można się przygotowywać wcześniej do zbierania podpisów – powiedział.

– W związku z tym dzisiejsze działanie marszałek Witek traktujemy jako kolejną próbę utrudnienia, tym razem ludziom, nie nam, zebrania 100 tysięcy podpisów. Na pewno się tej próbie nie poddamy – oświadczył poseł Platformy.

