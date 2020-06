"Nie będziesz znał dnia ani godziny...". Ujawniono szokujący list do ministra zdrowia

Decyzję o przyznaniu ochrony SOP szefowi resortu zdrowia podjął szef MSWiA Mariusz Kamiński. Powodem są groźby, jakie Łukasz Szumowski otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na służbową skrzynkę i na prywatny numer telefonu.

"Super Express" dotarł do jednej z takich gróźb. "Szumowski osobiście gwarantuje Ci ty k..., że cię dojadę za to co zrobiłeś Polakom i narodowi Polskiemu! Z tymi maseczkami od kolegi! Nie będziesz znał dnia ani godziny jak spotkasz się z moją 44 kaliber!" – napisano do ministra.

Doniesienia dziennika potwierdził wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. – Otrzymaliśmy informacje, które w ocenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie wymagały tego, aby pan minister Szumowski został objęty ochroną SOP – poinformował. Cieszyński podkreślił, że do tej pory nie było to konieczne, natomiast po wywołanej wobec resortu i samego ministra "kampanii hejtu" wpłynęły takie wiadomości, że podjęto decyzję o przyznaniu ochrony.