"Może najpierw się wykąpie i ogoli". Brudziński kąśliwie o Tusku

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. Taką informację przekazała podczas wczorajszej konferencji prasowej Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu ogłosiła swoją decyzję dwa dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja, która zobowiązywała ją do wyznaczenia nowej daty wyborów w ciągu 14 dni. Przed poinformowaniem o dacie pierwszej tury wyborów prezydenckich przekazała, że otrzymała informację od PKW o pozytywnym zaopiniowaniu zaproponowanego przez nią kalendarza wyborczego. Z informacji przekazanej przez marszałek Sejmu wynika, że jeśli konieczna będzie druga tura wyborów, odbędzie się ona dwa tygodnie później, a więc 12 lipca.

Do ogłoszonych wczoraj wyborów odniósł się na Twitterze były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Zbierzemy. Zagłosujemy. Wygramy. Tak jak wtedy" – napisał polityk. Swój tweet opatrzyła hasztagiem 4 czerwca.



Wpis Tuska kąśliwie skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. "Może #KrulUE zanim zbierze i zagłosuje to najpierw się wykąpie i ogoli" – napisał. Do z kolei było nawiązanie do szeroko komentowanego zdjęcia szefa Europejskiej Partii Ludowej z 2 czerwca.