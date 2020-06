"Dalej pracujemy dla Polski". Prezydent pogratulował premierowi

235 posłów było za wyrażeniem wotum zaufania rządowi, przeciw było 219, dwóch wstrzymało się od głosu. Z wnioskiem o udzielenie wotum wystąpił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szefowi rządu za pośrednictwem Facebooka gratulacje złożył prezydent. "Premierze Mateusz Morawiecki gratuluję! Dalej pracujemy dla Polski! Każdy zakątek naszej Ojczyzny jest jednakowo ważny. To ma być Polska wszystkich, którzy Ją szanują i kochają" – napisał Andrzej Duda.

To właśnie Andrzej Duda zaproponował, aby premier wystąpił do Sejmu o udzielenie wotum zaufania. – Pan prezydent zaproponował, aby przeciąć ten festiwal, który państwo próbujecie urządzać i powiedzieć "sprawdzam". Jeśli macie odpowiednią liczbę głosów to nas przegłosujcie i nas odwołajcie, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić. Raz odwołujecie premiera Sasina, raz ministra Szumowskiego. Zapowiadacie kolejne odwołania, to są polityczne sztuczki, które mają przykryć rzeczywistość. Wychodzimy z najgłębszego kryzysu od 30 lat. Dajcie działać, nie przeszkadzajcie – mówił premier Morawiecki w Sejmie.

– Jeśli macie odpowiednią liczbę głosów to nas przegłosujcie i nas odwołajcie, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić – mówił szef rządu podczas swego wystąpienia w parlamencie.

Czytaj także:

"Najgorszy prezydent w ciągu ostatnich 30 lat". Posłanka Lewicy ostro o DudzieCzytaj także:

Budka do prezydenta: Pan wie, że bez Kurskiego nie wygra wyborów