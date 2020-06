MR: W salonach piercingu trzeba będzie zostawić dane kontaktowe

Ministerstwo poinformowało, że rekomendacje dot. funkcjonowania tej branży były konsultowane ze stowarzyszeniem Professional Piercers Poland. Jak podkreślono wydane rekomendacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników takich salonów jak i ich klientów w związku z COVID-19.

Rekomendacje zostały podzielone na cztery kategorie: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom; zabezpieczenie bezpieczeństwa w salonie; procedury w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u klienta.

Zgodnie z tymi rekomendacjami w salonie trzeba będzie zachować bezpieczną odległość (dwóch metrów) między klientami/pracownikami. Ten dystans może być zmniejszony, gdy wymaga tego realizacja usługi.

W opublikowanych przez MR wytycznych czytamy ponadto, że zachęca się salony piercingu do czasowego zaniechania przekuwania w okolicy ust i nosa. Należy również unikać dotykania twarzy, w szczególności oczu, ust i nosa, podczas zabiegu, a jeśli już tak się stanie, to należy zdezynfekować dłonie.

Rekomendacje wskazują ponadto, że w salonie piercingu klienci będą musieli zostawić swoje dane kontaktowe, a także imię i nazwisko. Jak wytłumaczono, taka procedura jest niezbędna "w przypadku konieczności powiadomienia o potencjalnym kontakcie z osobą zakażoną oraz oceny ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV-2". Jeśli tak się stanie salon będzie takie dane przekazywać służbom sanitarnym.

Zgodnie z wytycznymi klienci w salonie będą musieli też nosić maseczki i rękawiczki ochronne – jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu. Pracownicy salonów będą musieli także regularnie dezynfekować stanowiska pracy jak np. leżanki, fotele itd. Jeżeli będą one zabezpieczone folią, po każdym kliencie będzie ona musiała być wymieniana. Zgodnie z rekomendacjami przed przystąpieniem do zabiegu, klienci będą musieli zdezynfekować ręce bądź założyć jednorazowe rękawiczki. Szczegóły dot. wytycznych dla salonów piercingu dostępne są na stronie resortu rozwoju.

