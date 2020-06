"W trudnych czasach trzeba podejmować wielkie wyzwania". Co obejmuje Plan Dudy?

"Plan Dudy" to jeden z elementów kampanii prezydenta, który w nowym spocie przekonuje że jego celem jest stworzenia miliona nowych miejsc prac.

„W trudnych czasach trzeba podejmować wielkie wyzwania, społeczne i gospodarcze, bo ambitne państwo musi realizować śmiałe inwestycje, jednocześnie dbając o swoich obywateli miejsc” – słyszymy na początku nowego spotu wyborczego.

Jak opisano w spocie, „Plan Dudy” opiera się na czterech filarach:

1) strategiczne inwestycji;

2) inwestycje lokalne;

3) inwestycje w zdrowie;

4) inwestycje w środowisko naturalne.

"Najważniejsze jest to, by uratować miejsca pracy"

– Wierzę, że my pod względem gospodarczym przechodzimy właśnie i przejdziemy epidemię koronawirusa w miarę bezpiecznie, że większość polskich przedsięwzięć gospodarczych i miejsc pracy w naszym kraju zostanie uratowana, bo to jest najważniejsze – mówił dzisiaj w Stalowej Woli prezydent Duda.

– W spokojnym współdziałaniu. Słuchaniu głosu przedsiębiorców, w słuchaniu głosu ludzi, co jest potrzebne. To trzeba dać. Oczywiście są przedsiębiorcy, którzy mówią: lepiej byście zrobili, gdybyście pożyczyli. Można dyskutować. Ale wśród tych wszystkich dyskusji najważniejsze jest to, by skutki były konstruktywne – tłumaczył dalej polityk.

– Najważniejsze jest to, by uratować miejsca pracy, by przetrwała polska gospodarka i to się dzieje i za to wszystkim, którym biorą udział, z całego serca dziękuję, także państwu – dodał prezydent.