Dobowy rekord zakażeń w Polsce. Poseł opozycji oskarża rząd

W sobotę padł rekord dobowego przyrostu zakażeń w Polsce – 576 nowych przypadków. Ponad połowa z nich przypada na jedno ognisko koronawirusa na Śląsku – kopalnię Zofiówka.

Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę w Polsat News na "pewną niefrasobliwość lub nieudolność" obozu rządzącego.

– Wyłączone były lasy, wszystko, a nikt nie wpadł na to, że górnicy w kopalni zjeżdżają w podziemie, mają wspólny obieg powietrza, wspólną łaźnię. To idealne warunki do tego, żeby bardzo szybko się rozprzestrzeniał wirus – stwierdził.

Według posła opozycji "nie trzeba być ekspertem, by wiedzieć", że to stwarza ryzyko zakażenia. – To się dzieje na własną prośbę rządzących – powiedział Szłapka.

W niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 263 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, w tym 217 z kopalni Zofiówka. Odnotowano również dwa kolejne zgony z powodu COVID-19.

Od początku wybuchu epidemii w naszym kraju potwierdzono 26 tys. 249 przypadków. 1 tys. 155 osób zmarło. Wyzdrowiało ponad 12,6 tys. pacjentów.