Wielki przeciek podczas matur? Znaczące doniesienia

W poniedziałek 8 czerwca od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczynają się matury. Media jednak informują, że mogło dojść do przecieku związanego z tematem egzaminu. Wskazują na to dane z Google Trends. Okazuje się, że na dwie godziny przed rozpoczęciem matur do wyszukiwarki masowo wpisywano temat tegorocznego egzaminu.

Oprócz wypełnienia testu maturzyści muszą podczas egzaminu z języka polskiego napisać własny tekst – mogą wybrać między rozprawką a analizą tekstu poetyckiego. W tym roku rozprawka dotyczy elementów fantastycznych w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. Jednakże strona "Emocje w sieci", która analizuje wydarzenia w internecie, informuje, że internauci na dwie godziny przed egzaminem, zaczęli wyszukiwać informacji na temat słynnego dramatu Wyspiańskiego. Ten proceder zanotowano przede wszystkim na Podlasiu i - w znacznie mniejszym stopniu - na Mazowszu. "Od godz. 7 rano wyszukiwano też dokładny temat z #matura2020. "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela"..." –informuje portal "Emocje w sieci". Dziennikarze portalu Polsat News skontaktowali się w tej sprawie z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcinem Smolikiem. "Na razie wiemy tyle, co państwo, przyglądamy się sprawie" – przekazał polsatnews.pl.. Dyrektor zapewnił, że przedstawiciele CKE przyjrzą się tym doniesieniom. Czytaj także:

