Nawrocki odpowiada Ukraińcom. Padła jasna deklaracja

W środę ukraiński przywódca udzielił wywiadu dla czterech polskich mediów. W jego trakcie padły krytyczne słowa pod adresem obywatelskiego kandydata na prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

– Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju – stwierdził Zełenski.

"Ukraina mogła upaść"

Karol Nawrocki przypomina, że to Polska budziła swoich europejskich partnerów w ostatnich dniach lutego 2022 roku, polski prezydent apelował do przywódców wolnego świata, a polski premier odwiedzał Berlin i kanclerza Niemiec, żeby zaangażował się bardziej, niż poprzez wysyłkę 5000 hełmów – powiedział Karol Nawrocki w wystąpieniu podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym.

– Gdyby nie wsparcie naszego kraju, Ukraina mogłaby upaść w pierwszych dniach wojny, mimo bohaterstwa, zaangażowania, poświęcenia ukraińskich sił zbrojnych. W sprawie Ukrainy Polska zrobiła i robi więcej, niż by się nam wydawało, niż możemy zrobić, nie musimy jako Polacy, jako państwo polskie nic tutaj udowadniać i niczego w żaden sposób potwierdzać – kontynuował szef IPN.

Nawrocki: Interes polski najważniejszy

Nawrocki w dalszej części wypowiedzi podkreślił, że Ukraińcy muszą jednak wiedzieć, że polityka "kieruje się regułą wzajemności w relacjach".

– My będziemy dalej, gdy zostanę prezydentem, wspierać Ukrainę przed zagrożeniem wrogiej także wobec nas Federacji Rosyjskiej, to jest rzecz oczywista. Jednocześnie Polska reprezentuje, i to chcę jasno podkreślić, swój interes i swoje społeczeństwo – mówił dalej.

Następnie Nawrocki stwierdził, że Polska nie może sobie pozwolić na działania, które będą uderzać w jej własną gospodarkę, w rolnictwo, w zasobność portfeli Polaków czy działanie systemów zabezpieczenia społecznego

– Od interesu Polski i Polaków i tylko od nich będę uzależniał wszelkie decyzje odnoszące się do przyszłości naszej dobrej współpracy gospodarczej i politycznej także z państwem ukraińskim – podkreślił.

Czytaj też:

Nawrocki: Wszystkie filary zachodniej Europy upadłyCzytaj też:

Trzaskowski ma "proste pytanie" do Nawrockiego: Zgadzali się do tego Wałęsa, Kaczyński i Duda