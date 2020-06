Wielcy przegrani?

Wymiana Małgorzaty Kidawy‑Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego okazuje się zręcznym posunięciem Platformy Obywatelskiej. Nie tylko wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska odzyskała dawną formę i nieźle radzi sobie w relacjach z mediami, lecz także – co ważniejsze – kampania największej partii opozycyjnej nabrała wiatru w żagle. A to oznacza, że Trzaskowski, złośliwie nazywany przez prawicę „dublerem”, nie tylko ma największe szanse na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich, lecz także wygrywa walkę o opozycyjny elektorat z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Robertem Biedroniem.