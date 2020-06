Wyjedziemy na wakacje za granicę? Minister Zdrowia: Myślę, ze tak. Niedługo czeka nas otwarcie

Na pytanie, kiedy nastąpi otwarcie granic, Łukasz Szumowski zasugerował, że stanie się to w najbliższym czasie.

– Dzisiaj ten temat będzie omawiany na Radzie Ministrów. Generalnie przymierzamy się do tego, żeby przywrócić ruch graniczny. Pytanie, w jakim zakresie. Czy będzie to dotyczyło najbliższych sąsiadów, czy pełniej strefy Schengen, to będzie decyzja pana premiera i Rady Ministrów – poinformował minister Szumowski.

– Natomiast widzimy, że już w tej chwili ilości krążącego wirusa zbliżają się do podobnych poziomów wśród krajów europejskich, więc myślę że niedługo czeka nas otwarcie granic – ocenił.

Szef resortu zdrowia dopytywany, czy zatem tego lata Polacy będą mogli wyjechać na wakacje za granicę, odpowiedział: – Myślę, że tak.

