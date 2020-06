"Nawet najwierniejsi z wiernych zawiedli". Prof. Dudek o decyzji ws. sędziego Tulei

Może da to do myślenia tym, którzy wciąż wierzą, że sędziowie, jak partyjni działacze, mogą być tylko "ich", albo "nasi". Wierzących w to jest wciąż zaskakująco wielu po obu stronach barykady – tak prof. Antoni Dudek skomentował decyzję Izby Dyscyplinarnej SN ws. sędziego Igora Tulei.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Informację tę przekazał rzecznik tej Izby, Piotr Falkowski. Skomentował ją w mediach społecznościowych prof. Antoni Dudek. "Wow. Nawet najwierniejsi, z wiernych, zawiedli. Może da to do myślenia tym, którzy wciąż wierzą, że sędziowie, jak partyjni działacze, mogą być tylko 'ich", albo "nasi'. Wierzących w to jest wciąż zaskakująco wielu po obu stronach barykady" – napisał. Politolog wyraził opinię, że sędzia Igor Tuleya, mimo pomyślnej dla niego decyzji, "powinien jednak poszukać sobie innej pracy". "Myślę, że znakomicie by się sprawdził w roli prowadzącego program 'Komando ZZ w akcji' w TVN 24. Wszyscy byśmy na tym zyskali" – skwitował prof. Dudek. Decyzja Izby Dyscyplinarnej ws. sędziego Tulei Izba Dyscyplinarna SN rozpatrywała we wtorek wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziemu Tulei. PK chce mu postawić zarzut niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Sprawa dotyczy posiedzenia, podczas którego Tuleja uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie słynnego głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 roku. Rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski poinformował na konferencji prasowej, że Izba nie uchyliła immunitetu sędziemu Tulei. – Sąd Najwyższy tego wniosku (prokuratury – red.) nie uwzględnił stwierdzając, że pan sędzia, prowadząc sprawę sądową w ramach swoich uprawnień ustawowych, nie mógł popełnić przestępstwa – powiedział rzecznik. Jak dodał Falkowski, "sąd stwierdził, że nie ma w ogóle podstaw, żeby toczyło się postępowanie karne przeciwko sędziemu". Decyzja Izby Dyscyplinarnej w sprawie Igora Tulei nie jest prawomocna. Prokuraturze przysługuję złożenie zażalenia. Sędzia Tuleja nie stawił się przed Izbą Dyscyplinarną, bo nie uważa jej za sąd.