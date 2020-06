CBA sprawdziło majątek Szumowskiego. Są wyniki kontroli

Radio przypomina, że kontroli oświadczeń majątkowych ministra zdrowia domagali się m.in. posłowie Koalicji Obywatelskiej po tym, jak ujawniono zakup maseczek ochronnych od znajomego szefa resortu, a także po doniesieniach o finansowaniu firm związanych z rodziną ministra z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

RMF ustaliło, że według CBA wszystkie oświadczenia Szumowskiego są w porządku i nie ma żadnych podstaw, by poza przeprowadzeniem analizy tych dokumentów wszczynać kontrolę.

Z informacji radia wynika, że służby przyjrzały się nie tylko ostatniemu oświadczeniu Szumowskiego jako posła, ale również zeznaniom majątkowym, jakie złożył, gdy został ministrem zdrowia, a także, kiedy w latach 2016–2018 był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego współodpowiedzialnym za udzielanie dotacji z NCBiR.

Nie wiadomo, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło analizy z własnej inicjatywy, czy po wniosku opozycji.

Według nowego oświadczenia majątkowego minister Szumowski nie posiada mieszkania. Ma za to trzy działki o łącznej powierzchni prawie 4 tys. metrów kwadratowych, trzy samochody i kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich na 519 tys. Jego oszczędności to niewiele ponad 2,7 tys. zł.

