"Póki starczy mi sił...". Jasna deklaracja Andrzeja Dudy

Ubiegający się o reelekcję prezydent odwiedził dziś w ramach kampanii wyborczej Poronin. W wygłoszonym tam wystąpieniu zadeklarował, iż w kolejnej kadencji chce kontynuować politykę, którą prowadził przez ostatnie 5 lat – politykę godności dla Polski i Polaków.

Andrzej Duda zapewnił, że szczególne miejsce w jego programie zajmuje polityka prorodzinna. Jak podkreślił, zaczął od niej, bo nie miał żadnych wątpliwości, że należy działać dla rodziny. Przypomniał, że dzięki wprowadzonych przez ekipę rządzącą programom udało się wesprzeć dzieci, ich rodziców i dziadków. – Taką politykę chcę nadal realizować – dodał.

Prezydent złozył też jasną deklarację dotyczącę tej kwestii. – I póki starczy mi sił, obiecuję państwu, zawsze będę bronił naszej rodziny, tradycyjnej rodziny, według naszego polskiego modelu, takiego, jaki znany jest tutaj na Podhalu – zadeklarował. I podkreślił, że nie pozwoli na prowadzenie "eksperymentów" na rodzinie. – Zwłaszcza, żeby eksperymentowano jeszcze w dodatku używając do tego dzieci. Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to i koniec – dodał.

