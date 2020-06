Do Sejmu trafił prezydencki projekt ws. Funduszu Medycznego

Informację o przekazaniu ustawy do Sejmu prezydent podał tuż przed wylotem do USA na spotkanie z Donaldem Trumpem.

– Fundusz będzie opiewał na kwotę 4 mld zł rocznie, przy czym w tym roku, ponieważ mamy już pół roku za nami, fundusz będzie miał 2 mld – wskazał Andrzej Duda. Tzw. Rada Funduszu będzie służyła ministrowi zdrowia opinią, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków.

Fundusz Medyczny ma być podzielony na trzy segmenty. Najważniejszy z nich to będą świadczenia medyczne dla osób dotkniętych chorobami rzadkimi, przede wszystkim dla dzieci, jak również dla osób z chorobami onkologicznymi na specjalistyczne leczenie. – W tym także na leczenie zagraniczne w przypadku, jeżeli leczenie w Polsce nie jest realizowane. Także na operacje różnego rodzaju, jeśli takie operacje w Polsce nie są realizowane, również na terapie, a więc na środki farmaceutyczne, na leki także i z zagranicy – poinformował prezydent.

– Druga część tego funduszu, to będą środki na działania profilaktyczne w zakresie onkologii. Będą do dyspozycji na przykład samorządów, po to, żeby można było te działania profilaktyczne prowadzić, by można było realizować badania przesiewowe, po to, by wzrastała wykrywalność chorób onkologicznych – wskazał Andrzej Duda.

Trzeci filar będzie dotyczył budowy i wyposażenia szpitali i "wszystkiego tego, co będzie potrzebne do skutecznego leczenia przede wszystkim chorób onkologicznych".

