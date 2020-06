Duda siedzi, Trump stoi. To zdjęcie obiega internet

Przypomnijmy, że zdjęcie Andrzeja Dudy, który na stojąco podpisuje umowę o partnerstwie strategicznym przy biurku Donalda Trumpa stało się przedmiotem licznych negatywnych komentarzy. "Szyderstwa i napad lewackich mediów" – tymi słowami Duda skomentował wówczas burzę medialną, jaką wywołała ta fotografia.

Teraz Kancelaria Prezydenta RP opublikowała zdjęcie, na którym to Andrzej Duda składa podpis na siedząco, podczas gdy prezydent Trump czeka na stojąco.

Deklaracja prezydentów

Prezydenci Polski i USA podpisali wczoraj wspólną deklarację. Jej założenia to: pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.

Donald Trump zapowiedział, że USA najprawdopodobniej przeniosą swoje wojska z Niemiec do Polski. – Niemcy płacą Rosji miliardy za to, by mieć energię. Teraz pytanie, o co chodzi? Płacą miliardy za rosyjską energię, a my ich mamy bronić. Polska nie otrzymuje prawie żadnej energii z Rosji, co jest istotnym sygnałem – mówił Trump.