Bielan o sondażu TVN24: Jedna rzecz jest zastanawiająca

W rzeczonym sondażu Andrzej Duda może liczyć na 40 proc. głosów, podczas gdy na Rafała Trzaskowskiego chce głosować 27 proc. badanych (spadek o 5 pkt. proc.). Na kolejnych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia - 13 proc. (+3 pkt. proc.), Krzysztof Bosak - 7 proc. (bez zmian), Robert Biedroń - 3 proc. (+1 pkt. proc) i Władysław Kosiniak-Kamysz - 2 proc. (-3 pkt. proc.).

– Bardzo sceptycznie, z dużym dystansem podchodzę do wszystkich sondaży. Mówię od tym od miesięcy. Niezależnie od tego, czy sondaże dają nam zwycięstwo pewne, w I turze, tak przecież było jeszcze kilkanaście tygodni temu czy pokazują jednak bardziej wyrównaną walkę i konieczność zorganizowania II tury – mówił Adam Bielan zapytany o wyniki sondażu w rozmowie z TVN24.

Polityk zwraca jednak uwagę na spore straty kandydata Koalicji Obywatelskiej na ostatniej prostej przed I turą. – W tym sondażu, który państwo zrobili, jest jedna rzecz zastanawiająca. To bardzo silny spadek Rafała Trzaskowskiego. O 16 proc., o 5 pkt. proc. Myślę, że to problem dla sztabu Trzaskowskiego, ale tak naprawdę my musimy czekać nie na kolejne sondaże, których pewnie dzisiaj będzie kolejny wysyp, a na dzień głosowania – mówił polityk Zjednoczonej Prawicy.

– Oczywiście, że w tej kampanii my startujemy po to, żeby wygrać. My nie należymy, prezydent Duda nie należy do grona tych kandydatów, którzy startują po to, żeby zrobić po prostu dobry wynik, żeby się pokazać. My walczymy o zwycięstwo, natomiast czy to zwycięstwo będzie różnicą 1 pkt. proc. czy 6 czy 7, to już nie ma większego znaczenia– mówił Bielan w TVN24.

