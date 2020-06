Tragiczny finał akcji ratunkowej. Nie żyje 2-letni chłopiec

O zdarzeniu informuje "Głos Wielkopolski". Z ustaleń tego serwisu wynika, że wypadek miał miejsce dziś ok. godz. 12.30. Niedługo przed tą godziną do osoby chorej na cukrzyce wezwano pogotowie. Z pomocą wysłano śmigłowiec LPR. Miejsce jego lądowania miała zabezpieczeć straż pożarna. Zanim jednak strażacy przybyli na miejsce, doszło do tragedii.

"Kiedy kierowcy przeparkowywali samochody na posesji, aby zrobić miejsce dla lądującego helikoptera, jeden z nich potrącił śmiertelnie dwuletniego chłopca" – podaje portal.

Mimo szybkiej pomocy udzielonej dziecku, nie udało się go uratować. Chłopiec zmarł na miejscu.

Okoliczności wypadku ustala policja.