Bosak: Oni już wiedzą, że są kolosem na glinianych nogach

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zwyciężył pierwszą turę wyborów prezydenckich uzyskując 41,8 proc. głosów – wynika z badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos. Na drugim miejscu uplasował się kandydat Koalicji Obywatelskiej, na którego zagłosowało 30,4 proc. Polaków. Krzysztof Bosak z Konfederacji uzyskał 7,4 proc.zajmując czwarte miejsce w zestawieniu.

– Wydaje się, że jesteśmy w historycznej chwili. Te wyniki, których nikt nie prognozował, to wyniki zapowiadające prawdziwą polityczną zmianę, jaka zaczęła się na polskiej scenie politycznej. Konfederacja stała się trzecią siłą w Polsce – oświadczył Bosak podczas wieczoru wyborczego w Warszawie.

Bosak zwrócił uwagę, że taki wynik przy tak wysokiej frekwencji wynik powyżej 7 proc. jest bardzo solidny. – Dziś te siły, z którymi walczymy, którym rzuciliśmy rękawice – siły głównego nurtu – wydają się silne, wydają się wielkie. Ale tak naprawdę oni już wiedzą, że są kolosem na glinianych nogach. Na dwóch nogach. Nazwy tych dwóch nóg to PiS i Platforma – oświadczył polityk. – To jest kolos na glinianych nogach, a nową rodzącą się prawdziwą siłą jest Konfederacja – mówił polityk Konfederacji.

Bosak stwierdził, że co prawda PO i PiS przyciągają nadal więcej wyborców, to właśnie Konfederacja przyciąga większe zainteresowanie społeczne – To my jesteśmy przyszłością, to my jesteśmy ideową prawicą – uznał kandydat Konfederacji.

Czytaj także:

Prof. Kik: Widać, że Andrzej Duda jest faworytem drugiej tury

Czytaj także:

I tura wyborów prezydenckich dla Andrzeja Dudy. "Ta przewaga jest potężna"