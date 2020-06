Gowin pisze do członków Porozumienia. Padły mocne słowa

Według danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą z 87,16 proc. obwodów, zwiększyła się przewaga pomiędzy ubiegającym się o reelekcję prezydentem a kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Wynika z nich bowiem, że Andrzej Duda uzyskał 45,24 proc. głosów (7 mln 246 tys. 743), a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. (4 mln 632 tys. 734 głosów). CZYTAJ WIĘCEJ

Po ogłoszeniu wyników I tury wyborów, lider Porozumienia Jarosław Gowin napisał list do członków ugrupowania. Do treści listu dotarł serwis Wirtualna Polska.

Gowin zachęca w nim do dalszego wspierania kampanii Andrzeja Dudy.

"Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za Wasze ogromne zaangażowanie w kampanię Pana Prezydenta Andrzeja Dudy! (...) Nasz Kandydat uzyskał w pierwszej turze znakomity wynik – to także Wasz sukces!" – pisze lider Porozumienia.

„Przed nami decydujące starcie. Wiemy, że będzie wyrównane. Wiemy też, co oznaczałoby zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Polskę czekałyby lata nasilenia konfliktu politycznego. Działania naszego rządu byłyby torpedowane tylko po to, by osłabić Zjednoczoną Prawicę, mimo tego że w rzeczywistości osłabiałoby to nasze państwo. Dobre, potrzebne dla obywateli projekty upadałyby na skutek prezydenckiego weta. Polsce groziłby chaos. Trudniej byłoby o skuteczną walkę z epidemią i jej gospodarczymi skutkami” – tłumaczy dalej Gowin.

Były wicepremier stwierdził także, że „wybór między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim to wybór między Polską ambitną i dynamiczną a Polską zadowalającą się przeciętnością”.

„Dlatego wzywam Was wszystkich – członków i sympatyków Porozumienia – do ciężkiej pracy na rzecz zwycięstwa Andrzeja Dudy! Szczególnie ważne jest, byśmy każdego dnia prowadzili kampanię bezpośredniej, rozmawiali i przekonywali do podjęcia dobrego wyboru” – apeluje polityk.