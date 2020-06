"Ten wynik jest bardzo dobrym punktem wyjścia do drugiej tury"

– Urzędujący prezydent uzyskał 2,5 mln głosów więcej w stosunku do I tury w 2015 roku, więc to absolutnie zasadniczy progres. 40 kilka procent wyborców oddało głos na urzędującego prezydenta, a biorąc pod uwagę atmosferę hejtu i brutalnych ataków na głowę państwa, uważam że jest to bardzo dobry punkt wyjścia do II tury – stwierdził Dworczyk.

Dworczyk prognozował również, jak zachowają się wyborcy w II turze wyborów.

– Oczywiście możemy odwołać się do danych statystycznych i powiedzieć, że każdy, kto kandydował, podzieli swoje głosy na trzy części. Czyli na tych, którzy poprą Rafała Trzaskowskiego, tych, którzy poprą Andrzeja Dudę i tych, którzy zostaną w domu. Teraz pytanie, jakie będą proporcje w przypadku poszczególnych kandydatów – mówił szef kancelarii premiera.

– Większość polityków, którzy brali udział w pierwszej turze, może oddziaływać w pewien sposób na swoich wyborców i warto zabiegać o ich poparcie. Ale w moim przekonaniu kluczowe jest dotarcie z przekazem na temat programu wyborczego Andrzeja Dudy do maksymalnej ilości wyborców – ocenił.

