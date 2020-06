Biedroń poparł Trzaskowskiego. "Potrzebujemy prezydenta, który będzie rzecznikiem Lewicy"

– Dzisiaj naturalnym wydaje się, że taką osobą jest Rafał Trzaskowski. Reprezentuje inne siły, nie lewicowe, ale Polska dzisiaj potrzebuje osoby, która będzie chociaż starała się wczuć w tej głos lewicowy – dodawał Biedroń.

Polityk Lewicy zapowiedział również, że jesienią dojdzie do "wielkiego kongresu programowego", ma również nastąpić konsolidacja dwóch dużych ugrupowań lewicowych SLD i Zielonych w nowe ugrupowanie.

– Ten wynik, to przede wszystkim wezwanie do większej pracy i mobilizacji, żeby Lewica jeszcze więcej pracowała. Jeśli z tej kampanii mielibyśmy coś wynieść to przede wszystkim tę jedność, która sprawiała, że jesteśmy trzecią siłą w parlamencie. Pozostajemy wierni naszemu programowi i naszym wyborcom – podkreślał Biedroń.

– Chciałbym powiedzieć z tego miejsca, że już na jesieni planujemy wielki kongres programowy Lewicy. (...) Będzie proces konsolidacji dwóch największych partii lewicowych czyli Zielonych i SLD w nowe ugrupowanie. Nowa siła – centrolewicowa formacja o nazwie Lewica – zapowiadał.