Koniec pierwszej tury wyborów. Jest komentarz Grodzkiego

Według danych PKW z 99 proc. komisji wyniki pierwszej tury wyglądają następująco: Andrzej Duda – 43,67 proc. głosów, Rafał Trzaskowski – 30,34 proc., Szymon Hołownia – 13,85 proc., Krzysztof Bosak – 6,75 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,37 proc., Robert Biedroń – 2,21 proc. Frekwencja wyniosła 64,4 proc.

Tomasz Grodzki stwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin, że "szanse Rafała Trzaskowskiego są ogromne". – 58 procent ludzi ma dość, 58 procent ludzi chce zmiany. To jest bardzo dobra podstawa do zwycięstwa, ale do tego zwycięstwa trzeba iść z pokorą, szacunkiem dla wszystkich i budowaniem wspólnoty – powiedział marszałek Senatu.

W niedzielę wieczorem podczas przemówienia w trakcie wieczoru wyborczego Trzaskowski podkreślił, że gdyby nie działania Senatu, to "już dawno byłoby po wyborach, a tak jest druga tura". Głosowanie odbędzie się za dwa tygodnie, 12 lipca.