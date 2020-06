Emocjonalny live Hołowni: Wszystko oddałem Polsce

Hołownia krytykuje Platformę za to, że nie poparła go w wyborach, ale wystawiła własnego kandydat. Jego zdaniem przy poparciu PO, miałby szansę na wygraną z Andrzejem Dudą. – Wygrała logika partyjna. Teraz będzie krzyk: ojej, ojej pomóżcie nam, bo przecież zaraz Duda wygra. Polska jest dla mnie ważniejsza niż Platforma dlatego nie strzelam fochów, tylko mówię, że dalsze rozmowy będę opierać o meritum – mówił były prezenter TVN.

Publicysta zaznacza, że dzięki zaangażowaniu jego symaptyków i wielkiemu wysiłkowi, udało się pokazać nową jakość w polskiej polityce: – To jest coś co się zobaczyło i czego się nie odzobaczy.

Szymon Hołownia zapowiada, że nie odchodzi z polityki. – Skoro nie udało się nam tego systemu rozwalić od góry, to go rozwalimy od dołu. Skoro nie udało się nam wejść w struktury Rzeczpospolitej rozumianej jako instytucja, to zbudujemy własną Rzeczpospolitą. To jest mój plan – deklaruje.

Hołownia poinformował, że w środę jego sztab podejmie decyzję nt. II tury wyborów prezydenckich i politycznej przyszłości. Dodał, że musi też na nowo poukładać swoje życie zawodowe, bo w kampanię zainwestował wszystkie swoje oszczędności. Ma zamiar teraz zastanowić się nad tym, jak utrzymać rodzinę i jak ułożyć swoje życie zawodowe.

Czytaj także:

"Najlepszy prezydent w powojennej Polsce". Tomaszewski zdziwionyCzytaj także:

"Słyszymy tego typu plotki". Trzaskowski ostrzega przed nowymi podatkamiCzytaj także:

Fatalna sytuacja w PSL. "Kosiniak-Kamysz jest lekko podłamany"