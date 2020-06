Ekspert nie ma złudzeń. "Hołownia oczekuje od PO rewanżu"

Szymon Hołownia ogłosił, że zakłada ruch "Polska 2050". Czy to posunięcie będzie miało wpływ na II turę wyborów prezydenckich?

Prof. Rafał Chwedoruk: Myślę, że nie. Decyzja Szymona Hołowni wydaje się dość naturalna, ale na pewno nie odmieni losów II tury. W to nie wierzę. Niektórzy nawet nie zarejestrują tego, że Hołownia założył ruch. Zresztą sama informacja o planach Szymona Hołowni nie zmienia nic w postrzeganiu wyborców, jeśli mówimy o II turze.

Może za powołaniem do życia ruchu „Polska 2050” kryje się coś więcej, niż stworzenie siły politycznej?

Uważam, że pomysł Hołowni może być sygnałem dla PO, iż Hołownia oczekuje rewanżu za wybory prezydenckie.

Jaki może być warunek tego rewanżu?

Być może obecność współpracowników Hołowni na listach PO.

Część osób twierdzi, że Szymon Hołownia skończy jak Paweł Kukiz, który także wdarł się przebojem do Sejmu. Podziela pan tę opinię?

Hołownia zrobił w cztery dni to, co Kukizowi zajęło cztery lata. Proszę zwrócić uwagę, że Kukiz miał wcześniej kontakty z wieloma politykami, więc miał większe możliwości. Natomiast Hołownia głosi poglądy, które podziela większość Polaków. Jednak nie mówi nic odkrywczego. Gdyby nagle powiedział, że Polska musi wejść w sojusz z Rosją, to na pewno byłby poza establishmentem. Jednak ktoś płaczący nad Konstytucją wpisuje się w pewne ramy. Nie znaczy to, że nie można dać mu szansy. Być może Hołownia zaistnieje na dłużej w polityce.

Kosztem PO?

Tak może być. Szymon Hołownia może chcieć dążyć do kryzysu PO. Jednak zwycięstwo Trzaskowskiego może wzmocnić tę partię.

Czy wynik II tury wyborów da się przewidzieć przed oficjalnymi wynikami PKW?

Nie. Do końca będziemy czekać z pewnym niepokojem. Bez względu na to, komu kibicujemy. Wszystko tak naprawdę zależy od mobilizacji i możliwości wyborców Andrzeja Dudy. Proszę zwrócić uwagę, że siłą PiS jest mobilizacja ponad 40 proc. wyborców. To bardzo dużo. Nie jest prosto zmobilizować wszystkich, aby udali się do urn. Zwłaszcza, że duża część elektoratu Dudy to mieszkańcy małych miasteczek i wis, którzy często mają problemy z dotarciem do lokali wyborczych. Starsze osoby, które mają problemy zdrowotne muszą borykać się z barierą zdrowotną. Jednak już niedługo okaże się, kto udał się do urny.