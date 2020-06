Doradca Andrzeja Dudy: W Berlinie i Moskwie zagłosowano przeciwko prezydentowi. To najlepsza wskazówka

I tura wyborów prezydenckich za nami. Frekwencja dopisała. Z czego wynika tak duże zainteresowanie Polaków wyborami prezydenckimi?

To zdecydowanie temat dla socjologów. Ze swojej strony myślę, że to częściowo skutek coraz większej dojrzałości wyborców oraz kilku innych czynników.

Jakich?

Istotny wpływ miała na pewno temperatura sporu, efekt nowości zmienionego kandydata KO oraz mobilizacja ""cvidowa". W drugiej turze myślę, że będzie podobnie, chociaż na pewno swój wpływ demobilizujący będą miały wakacje.

Jak w ogóle ocenia pan kampanię prezydencką?

Jak dla mnie, kampania była zbyt mało merytoryczna, ale co zrobić? Takie są obecne realia polityki. Chciałoby się, aby dominowali w polityce ludzie poważni.

Coś pana zaskoczyło?

To, co mnie zaskoczyło, to łatwość zmieniania poglądów przez niektórych kandydatów.

Przejdźmy do Andrzeja Dudy. Czy wynik, jaki osiągnął ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda rzeczywiście cieszy?

Wynik jest dobry, ale to już historia. Zadecyduje druga tura. Do tego czasu kandydaci muszą ciężko pracować.

Krytycy prezydenta twierdzą, że nie ma on zbyt wiele do zaoferowania wyborcom. Jak w ostatnich tygodniach Andrzej Duda zamierza przekonywać elektorat, który ma jeszcze dylemat?

Zdecydowanie nie zgadzam się z krytykami. Pan prezydent Andrzej Duda jest doktorem prawa. Ma bardzo duże doświadczenie z pracy w Kancelarii Prezydenta. Najpierw jako podopieczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a następnie już bezpośrednio jako urzędujący prezydent. Jak wiadomo druga kadencja daje prezydentowi większą niezależność, więc mam nadzieję, że z jednej strony będzie mógł liczyć na rząd i zaplecze polityczne, a z drugiej korzystać z większej niezależności. Taka sytuacja byłaby dla Polski najkorzystniejsza. W Berlinie i Moskwie zagłosowano przeciwko prezydentowi Dudzie. To najlepsza wskazówka dla Polaków. Nie wyobrażam sobie, aby elektorat Konfederacji zagłosował na Rafała Trzaskowskiego.