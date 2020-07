Prezydent: Dlaczego mam to przemilczać? Żyjemy w wolnym kraju czy nie?

– Absolutnie się nie godzę na żadne eksperymenty na naszych dzieciach, na ich seksualizację, na jakiekolwiek adopcje przez pary jednopłciowe. Nie ma na to zgody – oświadczył.

Prezydent mówił o potrzebie ochrony dzieci i konstytucyjnych prawach rodziców do ich wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami. – Wolność to także prawo głośnego mówienia o takich sprawach – podkreślił.

– Dlaczego ja mam, przepraszam, przemilczać to, że w konstytucji jest napisane, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i ja się na nic innego nie godzę? Dlaczego ja mam to przemilczać? Żyjemy w wolnym kraju czy nie? – mówił.

Jestem prezydentem Rzeczypospolitej, chronię podstawowych wartości konstytucyjnych, to jest mój obowiązek. I dlatego mówię i będę o tym mówił głośno i będę tego strzegł. Możecie być państwo tego pewni – powiedział Andrzej Duda.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 43,50 proc. głosów, natomiast Rafał Trzaskowski 30,34 proc. To ci dwaj kandydaci zmierzą się w drugim głosowaniu, które zaplanowano na 12 lipca.

