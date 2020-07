"Ta informacja nami wstrząsnęła". List otwarty do prezydenta ws. Andrzeja Zybertowicza

Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zdecydowało, że doradca prezydenta Andrzeja Dudy, dr hab. Andrzej Zybertowicz nie otrzyma tytułu profesorskiego.

Decyzja w tej sprawie zapadła w tajnym głosowaniu, które odbyło się w poniedziałek. Pięciu członków Prezydium zagłosowało za odmową przyznania Zybertowiczowi tytułu profesora, trzy głosy były przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Sprawa budzi duże emocje. Głos zabrał w niej m.in. wicepremier Piotr Glińśki, który w geście solidarności zrzekł się profesury.

Powstał też list otwarty do prezydenta Andzeja Dudy. Podpisali się pod nim naukowcy i dziennikarze. Wśród nich prof. dr hab. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Poniżej publikujemy pełną treść listu:

Wielce Szanowny Panie Prezydencie

Informacja o tym, że Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmówiło przedstawienia JE Prezydentowi RP dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora wstrząsnęła nami. W ten sposób wyrządzono krzywdę jednemu z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich myślicieli w dziedzinie nauk społecznych. Skrzywdzono znakomitego naukowca, dydaktyka, człowieka czynnie angażującego się w prace dla Polski. Uczyniono to, mimo, że część recenzji w przewodzie kwalifikacyjnym nie spełniała wymogów normalnych recenzji naukowych. Można nie zgadzać się z poglądami Andrzeja Zybertowicza, ale nie można podważać faktu, że posiada on znaczący dorobek naukowy. Uważamy, że ta decyzja jest jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej i wyrażamy głęboką solidarność z profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Pozostajemy z głębokim szacunkiem



prof. dr hab. Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Tomasz Kozłowski, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

red. Bronisław Wildstein

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN Warszawa/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

red. Krzysztof Wyszkowski