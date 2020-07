Trzaskowski zapowiada zmiany w Kancelarii Prezydenta. Pracownicy będą musieli oddać legitymację

Rafał Trzaskowski chce wprowadzić do Kancelarii Prezydenta nową zasadę, w myśl której żaden pracownik KPRP nie będzie mógł jednocześnie należeć do żadnej partii.

– Dla mnie jest absolutnie oczywiste, że przyszły prezydent może mieć tylko jednego szefa, a mianowicie obywateli. Wiemy, do czego doprowadziła partyjna prezydentura Andrzeja Dudy, która niestety jest absolutnie podporządkowana tylko jednej partii politycznej. Dla mnie oczywiście jest jasne, że prezydent w momencie zaprzysiężenia nie może należeć do żadnej partii. To jest tradycja, która w Polsce od dawna obowiązuje. Chcę wprowadzić jeszcze jedną zasadę – bezpartyjności Kancelarii Prezydenta. Na pewno w KPRP będą pracowali ludzie związani z bardzo wieloma środowiskami. Na pewno również specjaliści, społecznicy. Natomiast każdy, kto w momencie zaprzysiężenia będzie członkiem partii politycznej, a będzie powołany do kancelarii, będzie musiał złożyć swoją legitymację partyjną – podkreślał Trzaskowski.

Kandydat KO kolejny raz wezwał prezydenta Dudę do debaty.