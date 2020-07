Konfederacja apeluje do prezydenta Dudy

– Politycy popierający prezydenta Andrzeja Dudę stosują szantaż wobec nas, mówiąc, że "niepoparcie" Andrzeja Dudy, to jest poparcie środowiska postkomunistycznego. I prawdą jest, że w środowisku Platformy Obywatelskiej funkcjonują politycy o niechlubnej przeszłości PZPR-owskiej, ale prawdą jest również, że tacy politycy funkcjonują w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy – mówił podczas konferencji prasowej Jakub Kulesza.

Jak dodał poseł, przykładem jest były poseł PiS Stanisław Piotrowicz, obecnie sędzia TK.

– Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zdekomunizowali listę PiS, ale został mianowany, wybrany do Trybunału Konstytucyjnego i prezydent Andrzej Duda odebrał od niego ślubowanie. Mowa o Stanisławie Piotrowiczu – mówił Kulesza, apelując w imieniu Konfederacji do prezydenta, aby ten doprowadził do „dekomunizacji własnego środowiska”.

