Wrocław: Gorąco na wiecu prezydenta. Interweniowała policja

Wirusowa mowa nienawiści

3 lipca, dzień 122. Wpis nr 111 | Dziś wróciłem do remanentów, by zobaczyć co w kwestiach zasadniczych zmienił koronawirus. Sięgnąłem do swojej książki w jej fragmentach poświęconych tzw. „mowie nienawiści” i okazało się, że sporo się...