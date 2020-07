Trzaskowski: My wiemy znacznie lepiej, co to znaczy obrona polskiej rodziny

– Powiem wam, że to co zbudowaliśmy przez te ostatnie tygodnie, to przede wszystkim poczucie nieprawdopodobnej siły, dlatego że przez te ostatnie lata mieliśmy takie poczucie, że oni nas cały czas ogrywają, że cały czas próbują narzucać tematy debaty publicznej. I wiecie co? Wydaje mi się, że wszyscy znaleźliśmy do nich klucz. Mianowicie trzeba im zabierać, po kolei zabierać to, o czym oni cały czas mówią. Bo to nie są ich tematy. Oni mówią o rodzinie? My wiemy znacznie lepiej co to znaczy obrona polskiej rodziny i my o tym będziemy mówić, a nie oni. Oni nas będą uczyć o patriotyzmie? To my wiemy sto razy lepiej, czym jest patriotyzm i trzeba im to zabrać, bo to jest własność całego narodu, a nie jednej partii politycznej – mówił Rafał Trzaskowski w Katowicach.

– Powiem wam więcej – co Ślązacy i Ślązaczki mogą zabrać dzisiejszej władzy. Bo wy macie do tego prawo, jak mało kto w Polsce. Mianowicie to tylko wy możecie im zabrać słowo "solidarność", bo to jest wasze słowo. Drodzy państwo, to jest własność wszystkich obywateli w Polsce, cały świat nas zna właśnie z tego słowa. I to słowo należy do nas. Dzisiaj potrzebna jest nowa solidarność. Solidarność z wszystkimi tymi, którzy dzisiaj są atakowani, którzy dzisiaj są poniżani. Dzisiaj musimy pokazać solidarność wobec wszystkich, których ta władza ignoruje, atakuje, stygmatyzuje – nawoływał kandydat KO.

– To my wiemy czym jest solidarność, ponieważ my kierujemy się solidarnością każdego dnia, a nie tylko i wyłącznie na propagandowych wiecach, na których występują partyjni notable PiS-u, którzy pojęcia nie mają czym jest solidarność. Powiem wam jeszcze jedno. Nam zależy na państwie, a im zależy na państwie Szumowskich i państwie Morawieckich – stwierdził włodarz Warszawy.

