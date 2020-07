Morawiecki: Brońmy się przed trzaskogedonem

Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Więcborku ocenił, że kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski szykuje prawdziwy "trzaskogedon". – Drodzy Polacy, drodzy emeryci, jeżeli będzie taka sytuacja, że on by został prezydentem, czeka nas "trzaskogedon" dla emerytur, dla rozwoju miast takich jak Więcbork. Nie dopuśćmy do tego – mówił.

Szef rządu ocenił także, że prezydent Warszawy zrobił już "trzaskogedon" w stolicy. – Czajka, wielki wyciek ścieków, największa katastrofa ekologiczna i wywóz śmieci droższy o 200-300 procent — to jest prawdziwy "trzaskogedon", który szykuje nam pan Rafał Trzaskowski – stwierdził.

– Ale jest szanowni państwo jedno zaniedbanie, o którym mówił Trzaskowski. On sam o tym powiedział, pytany, czy dostrzega jakieś zaniedbania rządów Platformy Obywatelskiej. Wiecie, co on powiedział? Tak, dostrzega jedno, że jeszcze nie załatwiono sprawy małżeństw homoseksualnych czy związków partnerskich. To było dla niego główne zaniedbanie rządów Platformy. Nie dostrzegał tego, co działo się z polskimi rodzinami, wielkiej emigracji, podwyżki podatków, zabrania OFE, podniesienia podatku VAT, umów śmieciowych, tego wszystkiego nie dostrzegał Trzaskowski – mówił Morawiecki.