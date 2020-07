Co z podatkiem od smatfonów? Rzecznik rządu ucina spekulacje

– Sprawa zapowiedzianego prezydenckiego weta zamyka de facto ten temat. Pan prezydent powiedział, że się nie zgodzi na te przepisy, w tej sytuacji trudno taki projekt procedować. Nie ma projektu rządowego w tym zakresie, taki podatek nie powstaje. Jeżeli prezydentem będzie Andrzej Duda to jest jasna deklaracja i to widać – ocenił Piotr Muller.

Szczepionka

Rzecznik rządu odniósł się również do słów prezydenta Andrzej Dudy o szczepieniach. Andrzej Duda mówił wczoraj w Końskich, że jest przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia przeciwko koronawirusowi. – Jeżeli chodzi o szczepionkę. Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę – mówił, a jego słowa przez opozycję zostały wykorzystane do tego, żeby zrobić z prezydenta przeciwnika wszystkich obowiązkowych szczepień. Andrzej Duda mówi otwarcie, że to manipulacja.

– W tej chwili mamy pakiet szczepień obowiązkowych, które chronią dzieci, a później dorosłych przed bardzo poważnymi chorobami i one powinny pozostać obowiązkowe. Chronią populacje przed chorobami, z którymi zmagaliśmy się często przez wieki, a dzięki szczepionkom zostały wyeliminowane. Szczepionka na COVID, której jeszcze nie ma, powinna być przedmiotem dyskusji, czy powinna być obowiązkowa, czy nie. Na pewno powinna być współfinansowana przez państwo. Pamiętajmy, że pytanie dotyczyło szczepionki na COVID i tego dotyczy odpowiedź – podkreślał Muller w Radiu Plus.

Bon wakacyjny dla emerytów?

Gość Sedna Sprawy w Radiu Plus był pytany o to, czy poprawka Senatu przyznająca bon turystyczny emerytom zostanie utrzymana.

– Zgodnie z przewidywanymi przepisami on powinien być pod koniec lipca możliwy pod kątem legislacyjnym i technicznym, bo potrzebny jest system informatyczny. (...) Środki byłyby proporcjonalne do tego jaka jest potrzebna pomoc dla branży to taka decyzja zostanie podjęta. W tej chwili nie wykluczam takiej możliwości. Jeżeli okaże się, że luka jest większa to być może trzeba będzie tę pomoc kierować także za pośrednictwem seniorów – stwierdził.

