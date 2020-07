Samorządy pod tęczowym ostrzałem

Reakcje instytucji unijnych na Samorządową Kartę Praw Rodzin oraz inne deklaracje prorodzinne podpisane w ostatnim czasie przez ok. 80 polskich samorządów wydają się kolejnym przykładem na to, że wolnościowa, równościowa i demokratyczna retoryka Brukseli jest tylko listkiem figowym mającym przesłonić ideologiczny walec, którym kieruje ta instytucja. Komisja Europejska ima się wszelkich sposobów, by demokracja w Europie zaczęła znaczyć w krótkim czasie tyle, co kiedyś znaczyła „demokracja ludowa”. Tym razem chodzi o list, który pod koniec maja otrzymali marszałkowie województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.