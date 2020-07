Trzaskowski przegrywa. Różnica jest jednak minimalna

Sondaż udowadnia, że nikt nie może być pewnym zwycięstwa, gdyż różnica między dwoma kandydatami jest minimalna. Na Andrzeja Dudę chce obecnie glosować 48,7 proc. badanych, podczas gdy Rafała Trzaskowskiego planuje poprzeć 47,8 proc. respondentów. 3,5 proc. ankietowanych to wyborcy niezdecydowani. Biorąc pod uwagę, że obu kandydatów oddziela zaledwie 0,9 pkt proc. oznacza to, że walka o głosy będzie się toczyć do ostatniej chwili.

Przewidywana frekwencja jest większa niż w pierwszej turze i wynosi 65,4 proc.

Sondaż IBRiS dla "Polityki" przeprowadzony został 4 lipca na grupie 1100 Polaków uprawnionych do głosowania. Badanie odbyło się metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).

Oficjalne wyniki I tury

Według oficjalnych danych podanych we wtorek rano przez Państwową Komisję Wyborczą, Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 43,5 proc. Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,46 proc. głosów. Trzeci jest Szymon Hołownia (13,87 proc.). Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak otrzymał 6,78 proc. głosów, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc., a Robert Biedroń z Lewicy – 2,22 proc.

Szymon Hołownia oraz Robert Biedroń oficjalnie poparli w II turze kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Krzysztof Bosak oraz Władysław Kosiniak-Kamysz nie opowiedzieli się w tej kwestii.

