Ujawniono wyniki tajnego sondażu PiS. Oto plan na Trzaskowskiego

Pierwszy sondaż dotyczył tego, na ile Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski są postrzegani jako kandydaci partyjni. W przypadku prezydenta 65 proc. ankietowanych uważa, że to przede wszystkim kandydat PiS. Przeciwnego zdania jest 11 proc., a 23 proc. nie potrafi wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli chodzi o Trzaskowskiego, to 81 proc. badanych postrzega go jako kandydata Platformy Obywatelskiej. Przeciwne zdanie w tej sprawie ma 12 proc. respondentów, natomiast 7 proc. wybrało odpowiedź: "nie wiem/nie mam zdania".

Drugi wewnętrzny sondaż PiS dotyczył obietnic składanych przez kandydatów w kampanii. Badanych zapytano, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że "prezydent, który nie będzie miał większości w Sejmie, nie zrealizuje swojego programu". 67 proc. uczestników sondażu odpowiedziała twierdząco, natomiast 33 proc. uważa, że to nieprawda.

Według źródeł Interii ze sztabu Andrzeja Dudy, możliwość realizacji obietnic składanych w kampanii będzie miała kluczowy wpływ na wyniki wyborów. I właśnie tą kartą chcą zagrać sztabowcy urzędującego prezydenta.

– Skrót myślowy, że jak prezydent z rządem, parlamentem ręka w rękę to wszystkie obietnice mają dużą szansę być zrealizowane bardzo przebija się do świadomości społecznej. Zwłaszcza wśród Polaków, którzy nieco mniej interesują się polityką. To już oddziałuje i myślę, że będzie miało udział w ostatecznym wyniku wyborczym – powiedziała w rozmowie z portalem dr Ewa Pietrzyk-Zienkiewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.