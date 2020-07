Wygrana Trzaskowskiego? Lisicki: To recepta na radykalną wojnę

– Może są jeszcze ludzie naiwni, którzy wierzą, że głos na Rafała Trzaskowskiego jest głosem za pojednaniem. Trzeba być kompletnie niedojrzałym lub bardzo naiwnym, by w to wierzyć – ocenił Paweł Lisicki.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" podkreślił również, że do informacji publicznej przedostają się "informacje o rzekomych planach podniesienia podatków, są one jednak dementowane".

– Takie doniesienia mogą służyć wywołaniu strachu i temu, by wybory przegrał Andrzej Duda – stwierdził.

Sondaż dla DoRzeczy.pl

Do urn pójdziemy już w najbliższą niedzielę. Na ostatniej prostej przed głosowaniem badanie na zlecenie portalu DoRzeczy.pl przeprowadziła pracownia Estymator. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, na kogo swój głos oddadzą ankietowani. Oto wyniki:

Oddanie głosu na ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę deklaruje 50,6 proc. respondentów. W porównaniu do ostatniej fali badań Estymatora na naszego sondażu z 4 lipca to spadek o 0,3 pkt proc. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski może liczyć na poparcie na poziomie 49,4 proc. To wynik lepszy o 0,3 pkt proc. w porównaniu do sondażu z 4 lipca.