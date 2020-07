"To nie czas na blokowanie wszystkiego". Nowy spot prezydenta Dudy

W ostatnim spocie sztabu prezydenta Dudy, lektor przestrzega wyborców przed kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. – Jest gotowy powiedzieć wszystko, byleby dostać się do Pałacu Prezydenckiego. Wszystko! Bo chce zablokować wszystko: inwestycje, programy społeczne, niski wiek emerytalny, reformy. Wszystko! Jego program to przedmiot żartów. Sam nie wie, co się w nim znajduje, bo jego plan to: weto, weto, weto – słyszymy.

Tymczasem, jak podkreśla dalej lektor, „to nie czas na blokowanie wszystkiego”.

– Koronawirus uderzył w światową gospodarkę i spowodował kryzys. Teraz bardziej niż kiedykolwiek w interesie Polaków, w Twoim interesie, jest prezydent, który współpracuje z rządem, który myśli o przyszłości, myśli o ludziach, a nie tylko o swojej karierze – mówi dalej lektor.

II tura już za dwa dni

Przypomnijmy, że według oficjalnych danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą, Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich z wynikiem 43,5 proc. Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,46 proc. głosów. Trzeci jest bezpartyjny kandydat Szymon Hołownia (13,87 proc.). Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak otrzymał 6,78 proc. głosów, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,36 proc., a Robert Biedroń z Lewicy – 2,22 proc.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca. W większości sondaży prowadzi Andrzej Duda z niewielką przewagą nad Rafałem Trzaskowskim. Jak wynika z badań, wciąż spora grupa wyborców nie zadecydowała na kogo odda głos w drugiej turze.