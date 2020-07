Walczący o reelekcję Andrzej Duda, podobnie jak jego kontrkandydat, ostatni dzień kampanii spędza na spotkaniach w całym kraju. Dzisiaj odwiedził m.in. Dębice, gdzie spotkał się z mieszkańcami.

– Rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzina. Jej ochrona jest najważniejsza. A ta rodzina to chłopak i dziewczyna. Ta rodzina to małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny. To jest rodzina – tłumaczył podczas spotkania Duda.

– Rodzina, która wychowuje dzieci, tak jak małżonkowie, którzy mają konstytucyjne prawo wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – podkreślił dalej prezydent.

Prezydent tłumaczył także, że w najbliższych latach Polska nie potrzebujemy kłótni i niepewności, ale spokoju i współpracy. – W niedzielę zdecydujemy w jakim kierunku pójdzie Polska - rozwoju w oparciu o wartości, czy zwijania Polski, jak przed 2015 r. – dodał Duda.

– Proszę Was o wsparcie. Idźcie do wyborów. Namawiajcie do tego znajomych i rodzinę – zaapelował polityk.

