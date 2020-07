Posłowie PSL przejdą do PiS? "Pracują już nad działaczami"

W przedwyborczym wydaniu słuchowiska politycznego „Stan po Burzy” Agnieszka Burzyńska i Andrzej Stankiewicz odnieśli się m.in. do zmian w koalicji rządzącej. – W PiS jest taka narracja, że uda się przeciągnąć PSL po wyborach i stworzyć z nimi taką koalicję, która zastąpiłaby posłów Gowina, uznanego za zdrajcę. Politycy PiS pracują już nad działaczami PSL. Z tego, co wiem, to nie są rozmowy na wysokim szczeblu – ujawniła Burzyńska.

– Słyszałem, że robią to PSL-owcy niechętni Kosiniakowi-Kamyszowi. Jeden z posłów PiS wygadał mi się, że kuszą ich pokazując sondaż, w którym Andrzej Duda wygrywa o sześć proc. wybory prezydenckie – powiedział Andrzej Stankiewicz.

– Gdyby PSL poszedł na to, to jest koniec PSL-u oraz Kosiniaka-Kamysza. To by zakończyło jego funkcjonowanie w życiu politycznym. Ja mam takie odczucie, że Kosiniak-Kamysz jeszcze się nie odbił po tej porażce wyborczej i ma duży żal do PO za podbieranie pomysłów – zauważyła Burzyńska.

O podobnym scenariuszu mówiła też wczoraj dziennikarka portalu DoRzeczy.pl Zuzanna Dąbrowska, która w poranku rozgłośni katolickich "Siódma 9" przyznała, że wyobraża sobie scenariusz, w którym część posłów PSL przyłączy się do Zjednoczonej Prawicy. – Nie byłoby to niczym skandalicznym. Jest grupa posłów PSL-u, która światopoglądowo i gospodarczo jest bliska Zjednoczonej Prawicy. W Zjednoczonej Prawicy mamy skrzydło wysunięte w stronę Koalicji Polskiej, czyli PSL-u, więc mógłby stworzyć się pomost pomiędzy tymi środowiskami – wskazywała.

