Sumowanie półprawd

Nie, one jedynie we właściwy sposób podkreślają, umieszczają w kontekście, naginają, przejaskrawiają bądź nadają inny od zamierzonego sens słowom. Następnie zaś tak spreparowanej wypowiedzi używają do tego, żeby u odbiorców wywoływać odpowiednie stany emocjonalne, najczęściej strach lub oburzenie. Podniecony w ten sposób wyborca już nie myśli ani nie rozumuje: mając właściwe emocjonalne nastawienie, jest odporny na prawdę. W Polsce, tak jak w wielu państwach Unii, dominującą rolę w tworzeniu tych wypaczonych opowieści odgrywają media lewicowo- liberalne. Dokładnie tak się stało z wypowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy na temat szczepionki na koronawirusa w Końskich.