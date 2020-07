Były prezes TK: Są przesłanki do unieważnienia wyborów

Według byłego prezesa TK to właśnie brak zgodności z konstytucją terminów głosowania z 12 maja i 28 czerwca może być powodem do unieważnienia wyborów prezydenckich, których druga tura finalnie odbyła się 12 lipca. Stępień na antenie TOK FM zaproponował również ścieżkę wyborczą, którą jego zdaniem władze państwa powinny były zrealizować.

– Moim zdaniem powinno się poczekać do 6 sierpnia, czyli końca kadencji Andrzeja Dudy i dopiero wtedy rozpisać nowe głosowanie na podstawie przepisów o opróżnieniu urzędu prezydenta – powiedział Jerzy Stępień.

Gość radia TOK FM zauważył również, że wprowadzony nowelizacją ustawy trzydniowy okres składania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego również może być przesłanką do stwierdzenia nieważności wyborów. Jego zdaniem jest to przykład "legislacyjnej niejasności" i może być ważkim argumentem dla zwolenników podważenia wyniku wyborów.

– Jednak miejmy świadomość, że po to zmieniono ustawę o Sądzie Najwyższym i wprowadzono Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, żeby niespodzianka dla rządzących nie mogła się zdarzyć. To było ze strony władzy dalekowzroczne posunięcie. Mam obawy co do niezależności tej izby – powiedział były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej obawy co do legalności wyborów prezydenckich wyraził Wojciech Hermeliński, były szef PKW. Stwierdził on, że sytuacja, w której duża część pakietów wyborczych nie trafiła do głosujących, może być powodem licznych protestów wyborczych.