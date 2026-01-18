Lekcja partii sezonowych

Bo sezon trwa od chwilowego uwiedzenia ludu, poprzez kooptację do systemu, po przystawkową konsumpcję bytów, które miały co najmniej odświeżyć układ polityczny III RP. Pojawiają się one regularnie, za każdym razem pewna część ludu wyborczego bierze je na serio, głosuje na meteor, który mknie po niebie polskiej polityki, wystrzelony w sondażach przez Bóg wie kogo, który pięknie świeci, i kończy tak samo – zaryty w polskiej plemienności.