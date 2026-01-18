USA czy UE? Polacy w sondażu wskazali najważniejszego partnera

United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w nowym sondażu zadało respondentom pytanie: „Który z tych podmiotów jest dla Polski najważniejszym partnerem w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w 2026 roku?”.

Na pierwszym miejscu, z minimalną przewagą, znalazły się Stany Zjednoczone. USA jako najważniejszego gwaranta bezpieczeństwa Polski wskazało 45,6 proc. badanych.

Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Unia Europejska, na którą wskazało 44,8 proc. Polaków.

Różnica między tymi wskazaniami mieści się w granicach błędu statystycznego. „Być może większość Polaków traktuje sojusz transatlantycki i integrację europejską jako dwa równorzędne i niezbędne filary bezpieczeństwa państwa” – komentuje wyniki badania portal.

Okazuje się, że Polacy są przeciwni opieraniu bezpieczeństwa na sojuszach z pojedynczymi państwami czy parami państw.

Francję i Niemcy jako najlepszych partnerów wskazało zaledwie 2,9 proc. badanych. Jeszcze mniej wskazań zdobyła Wielka Brytania, którą jako kluczowego partnera Polski wskazało jedynie 1,4 proc. respondentów.

Ankietowani mogli wskazać także Ukrainę. W sondażu Kijów uzyskał 0 proc. wskazań.

Marginalną rolę odgrywają inne podmioty (0,5 proc.).

4,8 proc. badanych nie ma natomiast zdania w tej sprawie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 19-21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.

