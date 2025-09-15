Siła to jedno. Kaczyński wskazuje drugi element wagi sojuszu z USA

W poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosił w Krakowie przemówienie, w którym zaproponował nową formułę funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Zaznaczył, że aby przeforsować tę koncepcję – zakładającą specjalny status, w którym kraj zachowuje pewne istotne obszary suwerenności, potrzebna jest w Polsce zmiana rządu. W przeciwnym wypadku, po zmianie unijnych traktatów suwerenność Warszawy zostanie już całkiem zredukowana i wszelkie kompetencje decyzyjne przejmie Bruksela. Kaczyński wyraził przekonanie, że przy obecnej władzy Polska nie da sobie rady i utraci suwerenność.

Sojusz z USA

W trakcie wystąpienia Kaczyński raz jeszcze powtórzył, dlaczego najważniejszy na arenie geopolitycznej jest dla Polski sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Mówił to w kontekście ekspansji władz Unii Europejskiej w zakresie odbierania państwom członkowskim kompetencji decyzyjnych we własnych krajach.

Kaczyński: Inni żądają, żebyśmy oddali nasze państwo

– Niektórzy mówią: dlaczego wy tak z tymi Stanami Zjednoczonymi? Otóż z dwóch powodów. Jeden jest powszechnie znany. To jest ten powód, że oni po prostu mają siłę. Jedyni, którzy mają siłę, z którą Rosjanie muszą się liczyć i się liczą w całym tego słowa znaczeniu – powiedział Kaczyński.

– Ale powód drugi to jest taki. To nie jest łatwy sojusznik. To ja wypróbowywałem na własnej skórze i wiem o tym doskonale. Ale to jest sojusznik, który nie żąda od nas, żebyśmy mu oddali nasze państwo. A inni tego od nas żądają – dodał.

