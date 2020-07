Apel marszałek Witek o porozumienie. "Zgoda buduje"

Pytana przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu o to, czy na obecnym etapie politycznego sporu jest możliwe porozumienie między głównymi siłami politycznymi w kraju, Elżbieta Witek odparła, że zawsze "trzeba szukać porozumienia".

– W tej Polsce powiatowej aż takich podziałów naprawdę nie widać. Ja zawsze uważam, że trzeba szukać porozumienia, bo "zgoda buduje, niezgoda rujnuje". To jest stare przysłowie, ale ono się sprawdza. Szukajmy wszędzie porozumienia. Myślę, że jest wiele takich obszarów, gdzie nawet różniąc się poglądami, bo różnić się będziemy z pewnością, to jest nieuniknione, (...) możemy ze sobą współpracować – powiedziała marszałek Sejmu.

Elżbieta Witek liczy również na to, że powyborcze emocje szybko opadną oraz, że wynik niedzielnych wyborów nie będzie kwestionowany. Dodaje również, że mandat zaufania, w postaci ponad 10 milionów głosów, jaki otrzymał Andrzej Duda jest niezwykle mocny i znacznie większy niż ten uzyskany przez prezydenta w 2015 roku.

Marszałek Sejmu liczy na to, że gest pojednania, który wyszedł ze strony prezydenta Polski nie pozostanie bez odpowiedzi. Jak zaznaczyła, wciąż istnieje wiele obszarów, na których Prawo i Sprawiedliwość oraz partie opozycyjne mogą ze sobą współpracować.

– Ta ręka wyciągnięta do zgody przez pana prezydenta jest ręką uczciwie wyciągniętą. Liczę na to, że jednak ta strona przeciwna sporu politycznego to doceni i będziemy szukać naprawdę takich możliwości, żeby, różniąc się w poglądach, jednak znajdować przede wszystkim te obszary, które nas łączą, a nie te, które nas dzielą – podsumowała marszałek Sejmu.

