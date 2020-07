Konfederacja kpi ze znoszenia obostrzeń po kampanii prezydenckiej

Oficjalny profil Konfederacji na Twitterze zamieścił ironiczny wpis dotyczący planowanego zmniejszenia wymaganego odstępu między ludźmi w przestrzeni publicznej. Od najbliższego wtorku, 21 lipca bezpieczna odległość będzie wynosiła 1,5 metra. Jak możemy przeczytać we wpisie "to wielki skok o całe 50 cm!". Wcześniej można przeczytać, że "kabaret to mało powiedziane!".

"Kabaret to mało powiedziane! Od 21 lipca będziemy mogli zbliżać się do siebie na 1,5 metra. To wielki skok o całe 50 cm! Jednak tak się składa, że przez kampanię prezydencką rzeczywistość wyglądała inaczej niż chcieliby sobie tego życzyć rządzący. Jak zauważył Artur Dziambor" – napisano na oficjalnym profilu Konfederacji.

Cały tweet odnosi się do wpisu posła Artura Dziambora, który zamieścił zdjęcie z kampanii prezydenckiej, na którym widać tłumy ludzi na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Na fotografii przeważająca liczba uczestników spotkania nie ma założonych maseczek. Poseł skomentował to w następujący sposób:

"Sukces! Rząd luzuje obostrzenia! Od wtorku dopuszczalna odległość w jakiej można będzie się trzymać od drugiego człowieka spada z 2m na 1,5 metra, a na stadionach będzie można zajmować co drugie krzesełko. Poniżej zupełnie niezwiązane z tematem zdjęcie sprzed kilku tygodni" – napisał Artur Dziambor.

Czytaj także:

Zaskakujący komunikat MSZ. Resort przypomina, że do Chorwacji nie wjedziemy na... Paszport Polsatu