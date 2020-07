Nowacka: Andrzej Duda został wybrany legalnie, ale nieuczciwie

– To nie były uczciwe wybory i to nie jest tak, że tylko my składamy protesty wyborcze. (…) To, co się działo w placówkach dyplomatycznych, nie miało wiele wspólnego z porządnym, uczciwym przygotowaniem wyborów. Już dzisiaj wiadomo, że w kilku państwach Polacy zostali wprowadzeni w błąd – przekonywała Nowacka w programie "Onet Rano".

Według niej "użyto machiny państwa po stronie jednego kandydata". Wymieniła w tym kontekście m.in. działania Telewizji Polskiej, Jacka Kurskiego oraz spotkania organizowane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

– Rafał Trzaskowski przyjmuje wynik, ale doskonale wie, że wybory nie były uczciwe. Jeżeli teraz użyto takiej skali manipulacji, bo PiS tak boi się utraty władzy, to co będzie w następnych wyborach? Jeżeli byśmy teraz odpuścili, to ukradną nam demokrację na dobre. A tego nie pozwolimy zrobić – oświadczyła Nowacka.

W jej ocenie "Andrzej Duda został wybrany legalnie, bo te głosy jakoś do niego spłynęły, natomiast został wybrany nieuczciwie". – To jest tak, jakby jechał na dopingu – dodała posłanka KO.

W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. głosów, natomiast Rafał Trzaskowski – 48,97 proc.