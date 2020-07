"Bum!". Dane GUS o produkcji przemysłowej w czerwcu dużo lepsze niż prognozy

Produkcja przemysłowa w czerwcu w stosunku rok do roku wzrosła o 0,5 proc. vs konsensus (szacowanego) spadku o 6,5 proc. i po spadku o 17,0 proc. w maju. Natomiast produkcja przemysłowa w czerwcu miesiąc do miesiąca wzrosła o 13,9 proc. vs konsensus wzrostu o 4,9 proc. i po wzroście o 10,1 proc. w maju – informuje Główny Urząd Statystyczny.

"Wzrost produkcji przemysłowej r/r w czerwcu to kolejna dobra informacja z gospodarki, potwierdzająca koniec recesji w Polsce🇵🇱 w 2 kw. i wskazująca, że spadek PKB w 2 kw. ma szansę być poniżej 10%. Odbicie gospodarcze powinno stabilizować także finanse publiczne" – wskazuje szef PFR Paweł Borys.

Analitycy mBanku komentują: "Bum! Produkcja przemysłowa w czerwcu wyszła na roczny plus: +0,5%. A my myśleliśmy, że z prognozą -6% jesteśmy optymistami. Bardzo ładnie".

Z kolei bank Pekao wskazuje: "Produkcja przemysłowa wyższa o 0,5% r/r - to duża niespodzianka. Pomogły dni robocze, niska baza, ale przede wszystkim odbudowa aktywności po pandemii. W stosunku do stanu wyjściowego produkcja jest już "tylko" o 10% niższa".

